Pravočasna sečnja omejuje širjenje podlubnikov

Ljubljana, 20. maja - Lastniki gozdov so letos po odločbah za sanitarno sečnjo posekali že več kot 320.000 kubičnih metrov lesa, s čimer so po navedbah zavoda za gozdove prispevali k omejevanju širjenja podlubnikov. Pravočasna sečnja in odvoz poškodovanih ali s podlubniki napadenih dreves sta namreč najbolj učinkovita ukrepa za preprečevanje širjenja podlubnikov.