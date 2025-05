Policija v povezavi z načrtovanim napadom na mariborski zapor pridržala štiri osebe

Ljubljana, 20. maja - Kriminalisti so zaključili večmesečno preiskavo, povezano tudi z načrtovanim napadom na mariborski zapor. Opravili so štiri hišne preiskave in pridržali štiri osebe. Potrdili so, da je pridržani državljan BiH v mariborskem zaporu skupaj s sodelavci načrtoval pobeg. Napovedujejo več kazenskih ovadb zaradi nedovoljene trgovine z drogami in orožjem.