V posavskem Savaprojektu lani ustvarili 4,8 milijona evrov prometa in 700.000 evrov dobička

Krško, 20. maja - V posavskem Savaprojektu so lani ustvarili za okoli 4,8 milijona evrov prometa in 700.000 evrov dobička, kar ocenjujejo kot "zelo soliden rezultat". Zaradi dobrega dela in poslovanja so nekaj manj kot 60 zaposlenim izplačali tudi polni 13. in 14. plačo. Družba letos obeležuje 50-letnico svojega delovanja.