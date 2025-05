Prevolnik Rupel na skupščini WHO o zavezanosti Slovenije k enakosti na področju zdravja

Ženeva, 20. maja - Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel se udeležuje letne skupščine Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), na kateri so danes sprejeli sporazum o obvladovanju pandemij. Ministrica je na zasedanju poudarila, da je Slovenija zavezana k multilateralizmu, solidarnosti in enakosti na področju zdravja, piše na spletni strani ministrstva.