Predlagani prenos delnic Vzajemne na sorodnike še v tretjo obravnavo

Ljubljana, 20. maja - Poslanci so v nadaljevanju majske seje DZ opravili drugo obravnavo predloga novele zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne, ki predvideva možnost prenosa delnic te zavarovalnice na družinske člane. V razpravi so se strinjali, da bodo spremembe za mnoge pomenile stroškovno in birokratsko razbremenitev. Potrdili so tudi nekaj dopolnil.