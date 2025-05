Glasovanje o stalni shemi skrajšanega delovnika na naslednji seji DZ

Ljubljana, 20. maja - Poslanci so v okviru majske seje DZ opravili drugo branje predloga zakona o uveljavljanju delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas, s katerim želi vlada v času kriz in naravnih nesreč zaščititi podjetja in delovna mesta. Predlogu se obeta podpora, je bilo pa iz opozicijskih vrst slišati opozorila pred njegovo nedodelanostjo.