OTP banka izdala za 300 milijonov evrov obveznic

Ljubljana, 20. maja - OTP banka, v katero sta se lani združili banki SKB in Nova KBM, je izdala za 300 milijonov evrov t.i. senior preferred obveznic s triletno ročnostjo in možnostjo odpoklica po dveh letih. Obveznice z letno obrestno mero 3,50 odstotka so bile izdane danes, banka pa jih je izdala za izpolnjevanje kapitalskih zahtev ter za podporo osnovni dejavnosti.