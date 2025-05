Na Dnevih korporativne varnosti izpostavili pomen vlaganj v odpornost

Brdo pri Kranju, 20. maja - V okviru 16. Dnevov korporativne varnosti je danes na Brdu pri Kranju potekala okrogla miza s strateškim managementom. Na njej so izpostavili pomen ustrezne strateške prožnosti organizacij in vlaganj v varnost ter odpornost na različne grožnje, saj je to predpogoj za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja.