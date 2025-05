Združenje bolnikov z limfomom predalo fizioterapevtske naprave kliničnima centroma

Ljubljana/Maribor, 20. maja - Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo je danes v uporabo kliničnima centroma predalo sodobne fizioterapevtske naprave. Te bodo služile rehabilitaciji bolnikov s krvnimi raki, ki se zdravijo na oddelku za hematologijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana in oddelku za hematologijo in hematološko onkologijo UKC Maribor.