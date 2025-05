Arso in ljubljanski gasilci v skupnem projektu za hitrejše in učinkovitejše obveščanje

Ljubljana, 20. maja - Gasilska brigada Ljubljana in Agencija RS za okolje (Arso) sta za hitrejše in učinkovitejše obveščanje ljubljanskih gasilcev ob izrednih vremenskih pojavih v projektu Localience okrepili sodelovanje, so pojasnili sodelujoči na Ognjenem zajtrku. Gasilcem bo na voljo posebna spletna stran, telefonske konzultacije in sistem avtomatskega obveščanja.