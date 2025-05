DZ bo na predlog Knovsa vladi predlagal preučitev zakonodajnih možnosti na področju terorizma in izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov

Ljubljana, 20. maja - Poslanci so s 56 glasovi za in enim vzdržanim potrdili sklepe, ki jih je ob obravnavi lanskega poročila predlagal Knovs. Tako bo DZ vladi med drugim predlagal preučitev zakonodajnih možnosti na področju terorizma in izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov. V razpravi so se med opozicijo in koalicijo zvrstili očitki o izdaji tajnih podatkov.