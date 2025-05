Podravsko gospodarstvo lani nekoliko izboljšalo poslovanje

Maribor, 20. maja - Podravska podjetja so lansko poslovno leto zaključila uspešno in so svoje poslovanje po dobičku glede na leto 2023 nekoliko izboljšala. Nekaj več kot 9700 gospodarskih družb, ki so oddale letno poročilo, je ustvarilo 574 milijonov evrov neto čistega dobička, kar ob upoštevanju inflacije pomeni osemodstotno realno rast glede na leto 2023.