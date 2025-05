Predsednik Uzbekistana v četrtek na uradnem obisku v Sloveniji

Ljubljana, 21. maja - Predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev bo v četrtek na uradnem obisku v Sloveniji. Gostila ga bo predsednica republike Nataša Pirc Musar, s katero bosta opravila srečanje in vodila pogovore med delegacijama. Namen obiska je krepitev političnega in gospodarskega sodelovanja, so sporočili iz predsedničinega urada.