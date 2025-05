Z novelo zakona o splošnem postopku po Propsovi napovedi hitreje do izdaje odločb

Ljubljana, 20. maja - Z rešitvami v predlogu novele zakona o splošnem upravnem postopku želijo po navedbah ministra za javno upravo Franca Propsa skrajšati čas od vložitve vloge do končne odločitve. Ocenil je, da so bili že lani sprejeti ukrepi na področju tujcev učinkoviti in da se realni zaostanki ne povečujejo. Spopasti pa se nameravajo tudi s fiktivnimi zaostanki.