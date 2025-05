V Sloveniji, na Hrvaškem in Bolgariji prva mednarodna jazzovska platforma

Ljubljana, 20. maja - Oh! Jazz, vodilna svetovna avdiovizualna platforma, posvečena izključno jazzu, in United Group, vodilni telekomunikacijski in medijski operater v jugovzhodni Evropi, sta sklenila novo partnerstvo, ki od danes dalje prinaša jazzovske vsebine navdušencem v Sloveniji, na Hrvaškem in v Bolgariji. Te bodo kmalu na voljo tudi v Grčiji.