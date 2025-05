Pomursko gospodarstvo lani z najvišjo rastjo dobička med regijami

Murska Sobota, 20. maja - Pomurska regija je v letu 2024 izstopala z najvišjo rastjo neto čistega dobička med vsemi 12 slovenskimi statističnimi regijami, so povedali na soboški izpostavi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), kjer so danes predstavili rezultate poslovanja gospodarstva pomurske regije za leto 2024.