Nemčija aprila z največjim padcem cen pri proizvajalcih od oktobra lani

Berlin, 20. maja - Cene pri proizvajalcih so se v Nemčiji aprila v medletni primerjavi znižale za 0,9 odstotka, kar je drugi zaporedni padec in hkrati največji od oktobra. Razlog so nižje cene energentov, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa danes objavil nemški statistični urad Destatis.