Cene gradbenih storitev še naprej rastejo

Ljubljana, 20. maja - Gradbene storitve so bile v prvem letošnjem četrtletju v povprečju za 1,1 odstotka dražje kot v predhodnem trimesečju, v primerjavi z lanskim prvim četrtletjem pa so bile cene tovrstnih storitev višje za 2,6 odstotka, je objavil statistični urad. Rast cen gradbenih storitev se tako nadaljuje. Lani so se podražile za 4,5 odstotka.