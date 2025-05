Telovadci prihodnji teden v Leipzigu za evropske naslove

pripravila Zala Zaletel

Ljubljana, 22. maja - Nemški Leipzig bo od 26. do 31. maja središče bojev telovadcev in telovadk za evropske naslove. V Nemčijo bo odpotovala tudi številčna slovenska reprezentanca, ki po uspehih to sezono v svetovnem pokalu in na domačem svetovnem izzivu v Kopru ne želi igrati le stranske vloge. Olimpijka Lucija Hribar meri na finale mnogoboja.