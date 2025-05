Za gensko terapijo Lore do zdaj zbrali okoli 400.000 evrov

Novo mesto, 20. maja - Starši dve in polletne Lore z Dolenjske, ki je zbolela za redkim sindromom GAND, so do zdaj za zdravljenje deklice z gensko terapijo v Avstraliji zbrali okoli 400.000 evrov, je za STA povedala dekličina mama Rebeka Marolt. V dveh letih morajo zbrati milijon evrov, "kar je še velika vsota, a verjamemo, da nam bo uspelo", je dejala.