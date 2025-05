Ob onesnaženju Savinje ni prišlo do pogina rib

Celje, 20. maja - Do ponedeljkovega onesnaženja Savinje v bližini poslovne cone v Medlogu je prišlo, ker je neznana oseba v jašek za odvodnjavanje meteornih voda zlila neznano tekočino, ki je stekla v kanalizacijski sistem in nato v reko, kažejo prve ugotovitve Policijske uprave (PU) Celje, kjer preiskavo nadaljujejo. Do pogina rib sicer ni prišlo.