Na skupščini WHO sprejeli sporazum o obvladovanju pandemij

Ženeva, 20. maja - Države članice Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so danes na letni skupščini sprejele sporazum o obvladovanju prihodnjih pandemij, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Cilj sporazuma, o katerem so se pogajali več kot tri leta, je krepitev preventive, pripravljenosti in odzivanja na pandemije.