Vreme: Danes bo pretežno oblačno

Ljubljana, 20. maja - Danes in v sredo bo več oblačnosti, občasno bodo krajevne plohe in nevihte, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, oblačnost bo od zahoda naraščala. Občasno se bodo pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo verjetnejše v severni polovici države. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na jugovzhodu do 25 stopinj Celzija.

V sredo bo pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo več popoldne. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo večinoma oblačno, plohe in nevihte bodo pogostejše. Več dežja bo v severni polovici Slovenije. Prehodno bo zapihal jugozahodnik, ob morju zmeren jugo. Zvečer bo v severnih krajih zapihal severnik. V noči na petek bo dež zajel vso Slovenijo. V petek bodo padavine od zahoda slabele in ponehale. Popoldne se bo jasnilo, nastalo bo še nekaj ploh. Ohladilo se bo, na Primorskem bo pihala šibka burja.

Vremenska slika: Našim krajem se od zahoda bliža plitev ciklon. Ob prehodu šibke tople fronte doteka nad naše kraje nekoliko toplejši in precej vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo od zahoda povsod pooblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Manj jih bo v krajih vzhodno in južno od nas. Ob Jadranu bo pihal večinoma šibak jugo. V sredo bo pretežno oblačno s plohami in nevihtami.

Biovreme: Danes bodo vremensko bolj občutljivi lahko imeli manjše, z vremenom povezane težave, večini ljudi pa vreme ne bo povzročalo težav s počutjem. Vremenska obremenitev se bo še nekoliko povečala v noči na sredo in v sredo čez dan.