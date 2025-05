Prodaja Uniturja skladu Advance Capital Partners uspešno zaključena

Ljubljana/Zreče, 20. maja - Postopek prodaje turističnega podjetja Unitur skladu Advance Capital Partners je uspešno zaključen, so prek Ljubljanske borze danes sporočili iz družbe Unior. Izpolnjeni so bili vsi pogoji in kupec je v celoti poravnal kupnino, so navedli pri dosedanjem lastniku Uniturja.