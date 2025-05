Na balkonu bloka predvajal glasno glasbo in policistom grozil z ubojem

Metlika, 20. maja - Metliški policisti so v noči na petek obravnavali 48-letnika, ki je na balkonu stanovanja predvajal glasno glasbo ter povzročal hrup, po prihodu pa je policiste žalil in ni hotel odpreti vrat. Zato so odredili odklop elektrike, v ponedeljek pa izvedli še hišo preiskavo, v kateri so zasegli več naprav. Med postopkom jim je 48-letnik grozil z ubojem.