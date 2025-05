V Poljčanah bodo vzpostavili podjetniški inkubator

Poljčane, 20. maja - Občina Poljčane bo v sodelovanju z občino Slovenska Bistrica v sklopu dogovora za razvoj regij vzpostavila mrežno podjetniški inkubator. Kot so sporočili iz občine, projekt, ki ga je že potrdilo ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, predstavlja pomemben korak k spodbujanju podjetništva, inovativnosti in zaposlovanju mladih v regiji.