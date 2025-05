Kremelj: Ni roka za dogovor o prekinitvi ognja v Ukrajini

Moskva, 20. maja - Rusija in Ukrajina si bosta izmenjali predloga o prekinitvi ognja in se šele nato uskladili o skupnem besedilu, je danes sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Za to ni roka in ga ne more biti, saj je "hudič v podrobnostih", je zapisal v izjavi, objavljeni po ponedeljkovem pogovoru predsednikov Rusije in ZDA.