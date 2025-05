Pregled - šport, 19. 5. (ponedeljek)

STOCKHOLM - Slovenska hokejska reprezentanca si je zagotovila obstanek v elitni konkurenci svetovnega hokeja. V odločilni tekmi je v zadnji tekmi predtekmovanja na SP elitne skupine v Stockholmu danes premagala Francijo s 3:1 (2:0, 0:0, 1:1). Slovenska hokejska reprezentanca je dosegla cilj na letošnjem svetovnem prvenstvu. Pomlajena zasedba selektorja Eda Terglava je imela pred odhodom na Švedsko le eno veliko željo - ostati v družbi najboljših tudi za sezono 2026, ko bo SP gostila Švica. Za Slovenijo je obstanek med elito prvi takšen dosežek po letu 2005; v vseh naslednjih letih je namreč ob vsakem nastopu med najboljšimi takoj izpadla in se potem spet vračala med top 16.

DOHA - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić in Hrvat Tomislav Pucar sta končala nastope na svetovnem prvenstvu v Dohi v konkurenci dvojic. Od slovensko-hrvaške naveze sta bila v 2. krogu boljša devetopostavljena Kitajca Huang Youzheng in Liang Jingkun, ki sta zmagala s 3:1 (7, 7, -10, 12). Jorgić in Pucar sta v prvem krogu ugnala turško navezo Abdullah Yigenler-Ibrahim Gunduz s 3:1 (10, 6, -8, 9). V konkurenci dvojic sta Kožul in Peter Hribar izgubila proti indijski navezi Manav Vikash Thakkar-Manush Utpalbhai Shah z 0:3 (-7, -8, -6), Ana Tofant in Sara Tokić pa sta proti Madžarki Georgini Poto in Luksemburžanki Sarah de Nutte klonili z 2:3 (-5, -8, 8, 7, -10).

LJUBLJANA - Na Trgu republike v Ljubljani so slovesno odprli letošnje regionalne Plazma športne igre mladih. Slovesnost v slovenski prestolnici, na kateri so prižgali plamen za drugo izvedbo športnih iger mladih v Sloveniji, so si ogledali tudi številni ambasadorji iger, vključno s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom in predsednikom vlade Robertom Golobom. Dogodka so se udeležili tudi nekateri najvidnejši slovenski politiki, predstavniki iger na čelu s predsednikom Zdravkom Marićem, nogometni funkcionarji in nekdanji vrhunski nogometaši kot tudi športniki.

PARIZ - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je v uvodnem krogu kvalifikacij za glavni turnir odprtega prvenstva Francije v Parizu premagala Slovakinjo Dominiko Salkovo s 6:1 in 7:5.

LJUBLJANA - Poljakinja Iga Swiatek v zadnjem obdobju kaže slabe predstave na teniških igriščih, nekdanja prva dama na svetu pa je na lestvici WTA z drugega zdrsnila na peto mesto. Na prvem mestu ostaja Belorusinja Arina Sabalenka, za njo sta Američanki Coco Gauff in Jessica Pegula ter Italijanka Jasmine Paolini, zmagovalka nedavnega turnirja v Rimu. Tamara Zidanšek ostaja najvišja slovenska teniška igralka na lestvici WTA. V primerjavi z zadnjim štetjem je malenkostno nazadovala, trenutno je na 154. mestu. Veronika Erjavec je na 176., Dalila Jakupović je na 298., Kaja Juvan, ki je pred dvema tednoma pridobila kar 159 mest, pa je na 351. mestu.

LJUBLJANA - Španski teniški igralec Carlos Alcaraz je po zmagoslavju na mastersu v Rimu napredoval na drugo mesto na jakostni lestvici ATP. Na tretje mesto je nazadoval Nemec Alexander Zverev, na prvem pa ostaja osmoljenec nedeljskega finalnega obračuna proti Alcarazu in povratnik na veliko sceno po trimesečni disciplinski kazni - Italijan Jannik Sinner. Slovenski teniški igralci so bolj ali manj ostali na svojih položajih. Najboljši Slovenec na svetovni teniški jakostni lestvici Bor Artnak je pridobil osem mest in je na 476. mestu.

LJUBLJANA - V hokejski Olimpiji so, čeprav se je prejšnja sezona šele dobro končala, že večinoma sestavili zasedbo za naslednjo. Danes so predstavili še eno močno tujo okrepitev, kanadskega napadalca Zacha Boychuka, ki je zadnjih pet sezon igral v Berlinu. Kot so na današnji novinarski konferenci pojasnili pri Olimpiji Ljubljani, bo Boychuk eden ključnih členov ekipe v naslednjih sezonah. Sklenili so dveletno pogodbo, pričakujejo, da bo imel v moštvu približno takšno vlogo kot doslej najodmevnejša okrepitev Nick Bonino.