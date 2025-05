Uefa umirja strasti po protestnem odhodu s kongresa v Paragvaju

Nyon, 19. maja - Potem ko so predstavniki krovne evropske nogometne zveze Uefe s predsednikom Aleksandrom Čeferinom pred dnevi protestno zapustili kongres Mednarodne nogometne zveze Fife v Paragvaju, so zdaj umirili strasti. Uefa je pojasnila, da je šlo za izreden dogodek in da so odnosi med organizacijama sicer dobri, poroča francoska tiskovna agencija AFP.