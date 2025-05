Putin po pogovoru s Trumpom: Rusija pripravljena sodelovati z Ukrajino pri mirovnem memorandumu

Washington/Moskva, 19. maja - Predsednika ZDA in Rusije Donald Trump in Vladimir Putin sta danes končala telefonski pogovor, ki je trajal več kot dve uri. Putin je pogovor označil za koristen in dodal, da je Moskva pripravljena sodelovati s Kijevom pri memorandumu o morebitnem mirovnem sporazumu. Ta bi lahko vključeval tudi prekinitev ognja za določen čas.