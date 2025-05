V reko Savinjo iztekla večja količina sivomodre tekočine

Celje, 19. maja - V reko Savinjo v bližini poslovne cone v Medlogu je danes dopoldne iztekla večja količina sivomodre neznane tekočine, so potrdili na Mestni občini Celje. Onesnaženje so uspeli celjski gasilci omejiti, po prvih podatkih pa naj ne bi predstavljalo večje grožnje za zdravje ljudi in rečni živelj.