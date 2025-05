Trump in Putin končala telefonski pogovor

Washington/Moskva, 19. maja - Predsednika ZDA in Rusije Donald Trump in Vladimir Putin sta danes končala telefonski pogovor, ki je trajal več kot dve uri. Putin je pogovor označil za koristen in Trumpu predstavil svoje stališče glede prekinitve ognja z Ukrajino, je ob sklicevanju na rusko tiskovno agencijo Tass poročala ameriška televizija CNN.