V EU dogovor o postopni uvedbi digitalnega nadzornega sistema na mejah

Bruselj, 19. maja - Evropski parlament in Svet EU, v katerem so zastopane države članice, sta danes dosegla začasni dogovor o postopni uvedbi novega elektronskega sistema za vstop in izstop državljanov tretjih držav na zunanjih mejah EU (EES). Članice bodo imele za uvedbo pol leta časa, pri čemer bo Evropska komisija datum začetka še določila.