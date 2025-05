Evropske borze ob slabših gospodarskih obetih EU neenotno; evro in nafta dražja

Frankfurt, 19. maja - Evropske borze danes niso ubrale enotne smeri. Med vlagatelji je sicer odmevala vest, da je Evropska komisija spričo ameriških carin znižala napoved gospodarske rasti EU in evrskega območja, hkrati pa so pozorno spremljali tudi prvi vrh EU-Združeno kraljestvo po brexitu, katerega izsledki so ocenjeni pozitivno. Evro in nafta sta se podražila.