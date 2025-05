Pregled - svet, 19. 5. (ponedeljek)

WASHINGTON/MOSKVA - Rusija in Ukrajina bosta takoj začeli pogovore o prekinitvi ognja in končanju vojne, je po telefonskem pogovoru z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom na družbenem omrežju Truth Social sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Dodal je, da je o tem že obvestil tudi ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Putin pa je po pogovorih dejal, da je Moskva pripravljena sodelovati s Kijevom pri memorandumu o morebitnem mirovnem sporazumu. Ta bi lahko vključeval tudi prekinitev ognja za določen čas. Prav tako je pozdravil mirovna prizadevanja ZDA in dodal, da so nedavna pogajanja v Istanbulu svet usmerila na pravo pot k rešitvi konflikta v Ukrajini.

TEL AVIV/GAZA - V Gazi strada dva milijona ljudi, je opozoril generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je ob napovedi, da bo Izrael prevzel nadzor nad celotnim območjem Gaze, ocenil, da morajo lakoto v enklavi preprečiti iz praktičnih in diplomatskih razlogovo. Izraelske oblasti so tako prvič po začetku blokade 2. marca dovolile vstop v Gazo devetim tovornjakom s hrano za dojenčke, Združeni narodi pa so opozorili, da je to glede na potrebe le kaplja v morje.

LONDON - Prvi vrh EU in Združenega kraljestva po brexitu je odprl novo poglavje v odnosih med stranema, ki temelji na vrsti pobud in sporazumov, so po srečanju poudarili predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in britanski premier Keir Starmer. Med dosežki srečanja so izpostavili dogovor o novem obrambnem in varnostnem paktu. Strani sta se dogovorili tudi za podaljšanje ribolovnih pravic za flote EU v britanskih vodah za nadaljnjih 12 let. Dosegli so tudi dogovor o okrepljenem sodelovanju med policijami na področju migracij.

BUKAREŠTA - Skrajno desni evroskeptik George Simion, zmagovalec prvega kroga predsedniških volitev v Romuniji, je moral v nedeljskem drugem krogu premoč priznati sredinskemu županu Bukarešte Nicusorju Danu, ki je prejel nekaj manj kot 54-odstotno podporo. V odzivu je Simion priznal poraz, a obenem obljubil "nadaljevanje boja" za Romunijo.

VARŠAVA - V nedeljskem prvem krogu predsedniških volitev na Poljskem je s tesno prednostjo zmagal župan Varšave Rafal Trzaskowski iz vladnega tabora, kažejo uradni izidi volilne komisije. Prejel je 31,36 odstotka glasov in se bo v drugem krogu pomeril z desničarskim kandidatom Karolom Nawrockim, ki ga je podprlo 29,54 odstotka volivcev. Glede na majhno razliko med obema kandidatoma bo v drugem krogu ključno, če oziroma kako bodo glasovali volivci dveh skrajno desničarskih kandidatov.

LIZBONA - Na nedeljskih parlamentarnih volitvah na Portugalskem je po skoraj vseh preštetih glasovih zmagalo desnosredinsko zavezništvo premierja Luisa Montenegra, ki pa mu tudi tokrat ni uspelo doseči večine v parlamentu. Izida Socialistične stranke (PS) in skrajno desne stranke Chega sta praktično izenačena. Vodja socialistov, ki bi lahko po štetju glasov iz tujine zasedli šele tretje mesto, je napovedal odstop.

ZAGREB - Hrvaško prestolnico bo glede na neuradne izide nedeljskega prvega kroga lokalnih volitev vodila stranka Zmoremo! z največjo opozicijsko stranko SDP. Župani Zagreba, Splita in Reke bodo znani v drugem krogu, Osijek je že odločen. Vladajoča HDZ bo imela večino v največjem številu županijskih skupščin, SDP pa je doživela zgodovinski poraz na Reki.

BRUSELJ - Evropska komisija je spričo negotovosti, ki jo prinašajo ameriške carine, napoved gospodarske rasti EU za letos znižala z 1,5 na 1,1 odstotka, napoved gospodarske rasti evrskega območja pa z 1,3 na 0,9 odstotka. Inflacija se bo medtem še naprej umirjala. Prihodnje leto bo tako v EU kot v evrskem območju upadla pod dva odstotka.

BRUSELJ - Evropski parlament in Svet EU sta dosegla začasni dogovor o postopni uvedbi novega elektronskega sistema za vstop in izstop državljanov tretjih držav na zunanjih mejah EU EES. Elektronski sistem EES bo digitalno beležil vstope in izstope, podatke iz potnih listov, prstne odtise in fotografije obraza državljanov tretjih držav, ki v EU vstopajo za krajše obdobje.

ŽENEVA - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) se po umiku ZDA, ki so prispevale približno 20 odstotkov izdatkov organizacije, sooča s finančno krizo, v prihodnjih dveh letih bo primanjkljaj znašal 1,7 milijarde dolarjev, je ob odprtju letne svetovne zdravstvene skupščine opozoril generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO namerava zato zmanjšati število zaposlenih po vsem svetu za 20 odstotkov.

WASHINGTON - Pri nekdanjem predsedniku ZDA Joeju Bidnu so zdravniki odkrili agresivno obliko raka na prostati z metastazami v kosteh, so v nedeljo sporočili iz njegovega urada. Vendar naj bi bil rak občutljiv na hormone, kar omogoča učinkovito zdravljenje. Ameriški predsednik Donald Trump je svojemu predhodniku Joeju Bidnu zaželel hitro in uspešno okrevanje. Biden se je zahvalil za prejeto podporo.

VATIKAN/WASHINGTON - Papež Leon XIV. je sprejel ameriškega podpredsednika JD Vancea in državnega sekretarja Marca Rubia, s katerima je med drugim spregovoril o pomenu spoštovanja humanitarnega prava na konfliktnih območjih. Preden je postal papež, je kardinal Robert Prevost na svojem osebnem računu na omrežju X med drugim objavljal kritike na račun vlade ZDA zaradi migrantske politike. Vance je papežu izročil pismo predsednika ZDA Donalda Trumpa z vabilom na obisk v Belo hišo.

MOSKVA - Rusko generalno tožilstvo je nevladno organizacijo za človekove pravice Amnesty International razglasilo za nezaželeno, s čimer je prepovedalo njene dejavnosti v Rusiji. Obtožili so jo rusofobije in ji očitali, da podpira Ukrajino. Generalni tožilec je organizacijo s sedežem v Londonu obtožil, da je center za pripravo globalnih rusofobnih projektov, ki jih plačujejo sostorilci režima v Kijevu.

BUDIMPEŠTA - Na Madžarskem je v nedeljo več deset tisoč ljudi protestiralo proti predlogu zakona, ki bi vladi omogočil sankcioniranje nevladnih organizacij in medijev, za katere bi ocenila, da ogrožajo suverenost države. Kritiki nove zakonodaje poudarjajo, da gre za del prizadevanj za utišanje kritičnih glasov. Madžarski premier Viktor Orban je medtem na dogodku z naslovom Klub golih pesti - začetek pozval k mobilizaciji v svoji stranki Fidesz pred parlamentarnimi volitvami prihodnje leto.

WASHINGTON - Vrhovno sodišče ZDA je vladi predsednika Donalda Trumpa odobrilo odvzem začasnega statusa zaščite pred izgonom iz države, ki ga je okrog 350.000 Venezuelcem dodelila vlada prejšnjega predsednika Joeja Bidna, poročajo ameriški mediji. Biden je Venezuelce zaščitil pred izgonom z utemeljitvijo, da država ni dovolj varna in stabilna za njihovo vrnitev. Trump jim je status odvzel, po tožbi pa je zvezno sodišče v San Franciscu Trumpov ukrep blokiralo.

WASHINGTON - Odbor za proračun predstavniškega doma ameriškega kongresa je potrdil 1116 strani dolg zakon o davčnih olajšavah in proračunu. Dokument, ki so ga na željo predsednika Donalda Trumpa poimenovali Velik in čudovit zakon, predvideva odvzem zdravstvenega zavarovanja manj premožnim Američanom.