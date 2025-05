Golob s humanitarnimi organizacijami o potrebah skupnosti

Ljubljana, 20. maja - Predsednik vlade Robert Golob bo v luči tedna prostovoljstva gostil srečanje socialnih in humanitarnih organizacij. Kot so ob tem sporočili iz premierjevega kabineta, je pobudo za srečanje podal, ker želi "prisluhniti izkušnjam, znanju in glasovom tistih, ki so vsak dan v stiku ljudmi", njihova izkušnja pa lahko ponudi vpogled v potrebe skupnosti.