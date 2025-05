Ministrstvo za pravosodje objavilo javni poziv za imenovanje sodnih izvedencev, cenilcev in sodnih tolmačev

Ljubljana, 19. maja - Ministrstvo za pravosodje je na osrednjem spletnem mestu državne uprave danes objavilo javni poziv za sodne izvedence in sodne cenilce iz seznama področij in podpodročij sodno izvedenskega in sodno cenilskega dela ter sodnih tolmačev iz seznama jezikov. Rok za vložitev vloge je do vključno 30. junija.