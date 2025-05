Trump bo v pogovoru s Putinom skušal doseči prekinitev ognja

Washington/Moskva, 19. maja - Cilj predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki se bo danes po telefonu ločeno pogovarjal s predsednikoma Rusije in Ukrajine, Vladimirjem Putinom in Volodimirjem Zelenskim, je doseči prekinitev ognja, je povedala tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt. Iz Kremlja so sporočili, da je do rešitve vojne v Ukrajini še veliko napornega dela.