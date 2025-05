Cedevita Olimpija ostaja v igri za polfinale, izstopala tudi Hrovat in Ščuka

Ljubljana, 19. maja - Košarkarji Cedevite Olimpije so na krilih izjemnega Alekseja Nikolića ugnali Dubaj in nadaljujejo boj za polfinale lige Aba. V tedenskem pregledu Košarkarske zveze Slovenije so izpostavili še dobra nastopa Gregorja Hrovata in Luke Ščuke. V severnoameriški ligi NBA je Vlatko Čančar z Denver Nuggets končal sezono, Josh Nebo pa je spet poškodovan.