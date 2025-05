Ljubljanska borza: Indeks višji za tretjino odstotka

Ljubljana, 19. maja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zrasel za tretjino odstotka. Posredniki so ustvarili za 4,14 milijona evrov prometa. Največ zanimanja je bilo za delnice Zavarovalnice Triglav in Krke. Prve so izgubile nekaj manj kot tri odstotke, druge pa pridobile odstotek.