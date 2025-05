Stavke ocenjevalcev izpitnih voženj ne bo

Ljubljana, 19. maja - Stavke, ki jo je sindikat Agencije RS za varnost prometa (AVP) napovedal za torek, ne bo. Pogajalske strani, torej vodstvo agencije in sindikata ter vladna pogajalska skupina, se bodo do avgusta dogovorile o ukrepih za razrešitev stavkovnih zahtev, so po današnjih pogajanjih za medije sporočili z AVP.