EU in Združeno kraljestvo začenjata novo poglavje v odnosih

London, 19. maja - Prvi vrh EU in Združenega kraljestva po brexitu je odprl novo poglavje v odnosih med stranema, ki temelji na vrsti pobud in sporazumov, so po današnjem srečanju v Londonu poudarili predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in britanski premier Keir Starmer.