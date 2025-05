Slovenske odbojkarice v pripravljalnem obračunu boljše od favorizirane Francije

Toulouse, 19. maja - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se s priprav v Franciji vrača z odlično popotnico pred začetkom sezone in nastopi v evropski zlati ligi. V sklopu priprav so Slovenke v Toulousu odigrale dve pripravljalni tekmi proti Franciji, na prvi so slavile s 3:0 (25, 22, 22), so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.