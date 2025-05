Ministrica Čalušić s češkimi poslanci o krepitvi sodelovanja

Ljubljana, 19. maja - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić se je danes srečala s poslanci odbora za kmetijstvo češkega parlamenta. Namen sestanka je bil krepitev sodelovanja med državama na področjih kmetijstva, gozdarstva, prehrane in dobrobiti živali, ki so ključna za trajnostni razvoj, prehransko varnost in blaginjo.