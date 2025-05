Ljubljanski mestni svetniki potrdili rebalans letošnjega proračuna

Ljubljana, 19. maja - Ljubljanski mestni svet je na današnji seji potrdil rebalans letošnjega proračuna. Z njim so 13 milijonov evrov več namenili oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, službi za razvojne projekte in investicije pa 4,7 milijona evrov več. Največjega zmanjšanja sredstev je bil deležen oddelek za varovanje okolja, in sicer 4,5 milijona evrov.