Izdatki za zdravstveno varstvo v letu 2023 znašali skoraj šest milijard evrov

Ljubljana, 19. maja - Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo brez investicij so v letu 2023 znašali 5,95 milijarde evrov. V primerjavi z letom prej so se zvišali za 8,6 odstotka, v deležu BDP pa so bili za 0,3 odstotne točke nižji. Največ sredstev so namenili za kurativno zdravljenje, zdravila in drugo medicinsko blago, so navedli na Statističnem uradu RS (Surs).