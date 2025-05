Na Gorenjskem nadaljujejo prizadevanja za vključevanje sladkovodnih rib v prehrano

Brnik, 19. maja - Jezeršek gostinstvo, Zavod za turizem Cerklje, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Zavod Kranj in ribogojnica Vodomec po uspehu dosedanjih projektov nadaljujejo prizadevanja za povečanje uporabe lokalno pridelanih rib v prehrani. Danes so na Zgornjem Brniku predstavili nov projekt Ribja avantura: od narave do mize.