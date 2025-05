V Galeriji-Muzeju Lendava svetopisemske grafike Salvadorja Dalija in Otta Dixa

Lendava, 19. maja - Ob mednarodnem dnevu muzejev so v Galeriji-Muzeju Lendava odprli razstavo Svetopisemske zgodbe na grafičnih listih Salvadorja Dalija in Otta Dixa. Dela umetnikov združuje močna ikonografija Svetega pisma, čeprav sta bila po slogovni in ideološki usmeritvi izrazito različna, je za STA povedal direktor galerije-muzeja Dubravko Baumgartner.