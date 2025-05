Slovenski mladinski delegat pri OZN Tjaž Črnčec

Ljubljana, 19. maja - Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) so v sodelovanju s partnerskimi organizacijami za novega mladinskega delegata Slovenije pri Združenih narodih (ZN) izbrali Tjaža Črnčeca. Kot mladinski delegat si bo prizadeval za sodelovanje z akterji, ki ozaveščajo in predstavljajo delo ZN v Sloveniji, so danes sporočili iz MSS.