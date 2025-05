Kremelj pred pogovorom Trumpa in Putina pozdravil prizadevanja ZDA glede Ukrajine

Moskva/Kijev, 19. maja - Rusija zelo ceni poskuse ZDA za končanje spopadov v Ukrajini, so pred današnjim predvidenim telefonskim pogovorom med predsednikoma Vladimirjem Putinom in Donaldom Trumpom sporočili v Kremlju. Ob tem so zatrdili, da bi bilo seveda bolje, če bi Rusija namesto z orožjem svoje cilje v Ukrajini dosegla s političnimi in diplomatskimi sredstvi.